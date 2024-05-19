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БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ 4501 розмір XXXL, люкс, №1 - Львів (169432) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
623,98
Економія: -29,88 грн
594,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
677,82
Економія: -74,73 грн
603,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Всього: упаковка (1)
631,43
Економія: -58,54 грн
572,89 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (1)
680,19
Економія: -63,00 грн
617,19 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (1)
716,00
Економія: -82,00 грн
634,00 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Сокільники, вул. Стрийська, 30
Всього: упаковка (1)
716,00
Економія: -82,00 грн
634,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 10
Всього: упаковка (2)
582,90 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Всього: упаковка (1)
607,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Сокальська, 5/1
Всього: упаковка (1)
613,48
Економія: -30,77 грн
582,71 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Зелена, 21
Всього: упаковка (1)
649,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 6
Всього: упаковка (1)
684,94
Економія: -61,92 грн
623,02 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, пл. Ринок, 39
Всього: упаковка (1)
611,33
Економія: -7,00 грн
604,33 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Валова, 50
Всього: упаковка (1)
648,38 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (1)
660,79 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 5-А
Всього: упаковка (2)
509,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 33
Всього: упаковка (1)
733,06
Економія: -44,98 грн
688,08 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
648,64 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 30
Всього: упаковка (1)
671,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Бандери Степана, 77-Б
Всього: упаковка (1)
738,91
Економія: -53,65 грн
685,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 20
Всього: упаковка (1)
625,14
Економія: -53,20 грн
571,94 грн