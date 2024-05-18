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БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ 4501 розмір XXXL, люкс, №1 - Харків (169432) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
667,46 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
424,73 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
600,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
686,60
Економія: -114,65 грн
571,95 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
601,29 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
603,25 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
668,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (1)
612,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (1)
680,12
Економія: -100,75 грн
579,37 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (1)
604,60 грн
Аптека ваш консультант
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
Всього: упаковка (1)
601,07 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 22-А
Всього: упаковка (2)
667,85 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 246
Всього: упаковка (1)
502,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
661,96
Економія: -32,06 грн
629,90 грн
Дешево
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 19
Всього: упаковка (1)
601,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 164
Всього: упаковка (1)
665,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 33-А
Всього: упаковка (1)
729,35
Економія: -103,04 грн
626,31 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Всього: упаковка (1)
621,29
Економія: -48,53 грн
572,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
Всього: упаковка (1)
748,53
Економія: -72,85 грн
675,68 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Валки, пл. Центральна, 3
Всього: упаковка (1)
661,09 грн