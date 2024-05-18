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БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ 4501 розмір XXXL, люкс, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (169432) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
753,01
Економія: -115,69 грн
637,32 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Всього: упаковка (1)
734,40
Економія: -118,93 грн
615,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25
Всього: упаковка (2)
662,12
Економія: -80,12 грн
582,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 46
Всього: упаковка (1)
748,01
Економія: -99,41 грн
648,60 грн
В інших містах:
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 34
Всього: упаковка (1)
580,08 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
666,63 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (1)
666,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Синельникове, вул. Садова, 1-А
Всього: упаковка (1)
600,75 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 11
Всього: упаковка (2)
741,52
Економія: -59,78 грн
681,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
Всього: упаковка (1)
627,15
Економія: -55,22 грн
571,93 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
638,09
Економія: -27,59 грн
610,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Рубана, 26
Всього: упаковка (1)
607,36 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 61
Всього: упаковка (1)
685,71
Економія: -88,33 грн
597,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 15
Всього: упаковка (1)
644,32
Економія: -33,82 грн
610,50 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
634,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
649,39
Економія: -38,89 грн
610,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (1)
503,31 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сахновщина, вул. Центральна, 9
Всього: упаковка (2)
603,32 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
Всього: упаковка (1)
676,99
Економія: -79,61 грн
597,38 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Лозова, м-н 2-й, 16-А
Всього: упаковка (2)
601,56 грн