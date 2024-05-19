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БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ 4501 розмір XXL, люкс, №1 - Львів (169431) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
613,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
677,89
Економія: -74,74 грн
603,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (1)
530,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (1)
683,91
Економія: -91,65 грн
592,26 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Всього: упаковка (1)
716,00
Економія: -82,00 грн
634,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (1)
680,01
Економія: -76,86 грн
603,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (1)
667,19
Економія: -44,17 грн
623,02 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (1)
716,00
Економія: -82,00 грн
634,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 24
Всього: упаковка (1)
608,06
Економія: -2,40 грн
605,66 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Сокільники, вул. Стрийська, 30
Всього: упаковка (1)
716,00
Економія: -82,00 грн
634,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рудне, вул. Огієнка Івана, 1
Всього: упаковка (1)
611,43 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Щирець, вул. Княжа, 2
Всього: упаковка (1)
606,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
Всього: упаковка (1)
749,84
Економія: -61,76 грн
688,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 10
Всього: упаковка (1)
500,76 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
634,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 26
Всього: упаковка (1)
605,64 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 15/3
Всього: упаковка (1)
612,61
Економія: -5,19 грн
607,42 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 65/1
Всього: упаковка (1)
612,60
Економія: -3,73 грн
608,87 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Всього: упаковка (1)
610,20
Економія: -4,53 грн
605,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
682,06
Економія: -62,24 грн
619,82 грн