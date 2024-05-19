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БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ 4501 розмір XL, люкс, №1 - Львів (169430) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
611,34 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
500,76 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
674,35 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
623,98
Економія: -29,88 грн
594,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
677,89
Економія: -74,74 грн
603,15 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
530,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
623,30
Економія: -52,33 грн
570,97 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (1)
609,71
Економія: -36,90 грн
572,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (1)
683,91
Економія: -91,65 грн
592,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (1)
662,25
Економія: -53,33 грн
608,92 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 55
Всього: упаковка (1)
786,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 11-А
Всього: упаковка (1)
537,55 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
667,76
Економія: -83,20 грн
584,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Лінкольна, 29
Всього: упаковка (1)
443,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (1)
612,99
Економія: -40,58 грн
572,41 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (1)
707,99
Економія: -151,54 грн
556,45 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 223
Всього: упаковка (1)
610,57
Економія: -2,83 грн
607,74 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (1)
684,88
Економія: -108,01 грн
576,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (1)
672,89
Економія: -44,10 грн
628,79 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 59-А
Всього: упаковка (1)
607,25 грн