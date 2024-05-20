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БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ 4501 розмір S, люкс, №1 - Запоріжжя (169429) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (2)
644,91
Економія: -67,24 грн
577,67 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
428,50 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
Всього: упаковка (1)
673,07
Економія: -75,75 грн
597,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
667,25
Економія: -92,94 грн
574,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
Всього: упаковка (1)
630,82
Економія: -19,92 грн
610,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Аношкіна, 22-А
Всього: упаковка (1)
603,47 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-А
Всього: упаковка (1)
603,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 10
Всього: упаковка (2)
683,36
Економія: -111,54 грн
571,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Всього: упаковка (1)
628,66
Економія: -46,04 грн
582,62 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Широке, вул. Соборна, 94-А
Всього: упаковка (1)
600,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Всього: упаковка (1)
653,62
Економія: -70,29 грн
583,33 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Світловодськ, вул. Героїв України, 104
Всього: упаковка (2)
354,17 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 9
Всього: упаковка (1)
601,73 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
676,11
Економія: -93,26 грн
582,85 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Бобринець, пл. Базарна, 5
Всього: упаковка (1)
601,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Кропивницький, вул. Преображенська, 84
Всього: упаковка (1)
354,17 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 10
Всього: упаковка (1)
354,17 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-Р
Всього: упаковка (1)
607,49 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
606,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (1)
628,94
Економія: -56,64 грн
572,30 грн