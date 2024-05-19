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БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ 4501 розмір S, люкс, №1 - Львів (169429) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (1)
660,26
Економія: -80,82 грн
579,44 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Збараж, пл. Франка Івана, 14
Всього: упаковка (1)
642,99
Економія: -132,21 грн
510,78 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 1
Всього: упаковка (1)
600,12 грн
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
688,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, перех. Шевченка / Лермонтова, 26/1
Всього: упаковка (1)
637,03
Економія: -64,73 грн
572,30 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Нетішин, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
576,00
Економія: -28,80 грн
547,20 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Козацька, 2
Всього: упаковка (1)
345,80
Економія: -10,37 грн
335,43 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Садова, 5
Всього: упаковка (1)
604,95 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Майборського, 16
Всього: упаковка (1)
553,99
Економія: -43,21 грн
510,78 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Перемоги, 12
Всього: упаковка (1)
606,57 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Узин, вул. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
602,05 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Відрадний, 10
Всього: упаковка (1)
419,98 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (1)
604,63 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Брюллова, 1-А
Всього: упаковка (1)
467,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
Всього: упаковка (1)
439,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Москаленка Сергія, 16
Всього: упаковка (1)
599,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
Всього: упаковка (1)
443,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, перех. Героїв України / Жадова Генерала, 24/27
Всього: упаковка (1)
354,17 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (1)
636,73
Економія: -64,43 грн
572,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
606,50 грн