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БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ 4501 розмір S, люкс, №1 - Харків (169429) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
475,10
Економія: -21,76 грн
453,34 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Москалівська, 106
Всього: упаковка (1)
604,88 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Всього: упаковка (1)
603,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Малої Любові, 45
Всього: упаковка (1)
606,42 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
606,79 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Всього: упаковка (1)
603,82 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
628,14
Економія: -44,81 грн
583,33 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Батюка, 49-А
Всього: упаковка (1)
606,16 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Котельва, вул. Полтавський Шлях, 217
Всього: упаковка (1)
601,19 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
682,79
Економія: -99,94 грн
582,85 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 9
Всього: упаковка (1)
601,73 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Миру, 30
Всього: упаковка (1)
599,48 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (2)
749,06
Економія: -63,80 грн
685,26 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. 1-а Набережна Річки Стрілки, 6
Всього: упаковка (1)
606,97 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Іллінська, 12
Всього: упаковка (1)
600,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
672,76
Економія: -98,45 грн
574,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
Всього: упаковка (1)
632,22
Економія: -21,32 грн
610,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Аношкіна, 22-А
Всього: упаковка (1)
603,47 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Всього: упаковка (1)
659,33
Економія: -76,00 грн
583,33 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Світловодськ, вул. Героїв України, 104
Всього: упаковка (2)
354,17 грн