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БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ 4501 розмір S, люкс, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (169429) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
672,76
Економія: -98,45 грн
574,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
Всього: упаковка (1)
632,22
Економія: -21,32 грн
610,90 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Аношкіна, 22-А
Всього: упаковка (1)
603,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
428,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
425,31 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (2)
638,40
Економія: -60,73 грн
577,67 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
Всього: упаковка (1)
676,92
Економія: -79,60 грн
597,32 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-А
Всього: упаковка (1)
603,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Всього: упаковка (1)
659,33
Економія: -76,00 грн
583,33 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 9
Всього: упаковка (1)
601,73 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
682,79
Економія: -99,94 грн
582,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 10
Всього: упаковка (2)
697,90
Економія: -126,08 грн
571,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Всього: упаковка (1)
640,33
Економія: -57,71 грн
582,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Світловодськ, вул. Героїв України, 104
Всього: упаковка (2)
354,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Широке, вул. Соборна, 94-А
Всього: упаковка (1)
600,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Котельва, вул. Полтавський Шлях, 217
Всього: упаковка (1)
601,19 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Малої Любові, 45
Всього: упаковка (1)
606,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Москалівська, 106
Всього: упаковка (1)
604,88 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
606,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
475,10
Економія: -21,76 грн
453,34 грн