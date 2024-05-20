Всі аптеки України
Медичні виробиТовари для вагітних і годуючих мамТовари для вагітнихБандажі дородовіБАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙЦіни в аптеках

БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ 4501 розмір M, люкс, №1 - Запоріжжя (169428) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 154 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
541,59 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
679,34
Економія: -107,75 грн
571,59 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
674,75
Економія: -65,83 грн
608,92 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
530,81 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
638,00
Економія: -104,00 грн
534,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
552,25 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1)
565,04 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
660,38
Економія: -68,19 грн
592,19 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
615,14 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
530,81 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
651,74
Економія: -79,60 грн
572,14 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
632,63
Економія: -68,43 грн
564,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
689,61
Економія: -73,72 грн
615,89 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
586,17 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
719,10
Економія: -138,04 грн
581,06 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
661,30
Економія: -63,74 грн
597,56 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
731,79
Економія: -100,11 грн
631,68 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
Всього: упаковка (1)
553,48 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (1)
557,35 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (1)
669,49
Економія: -79,80 грн
589,69 грн