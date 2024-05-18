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БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ 2010, розмір 4 бежевий, №1 - Харків (147953) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Всього: упаковка (1)
626,00
Економія: -301,10 грн
324,90 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
533,00
Економія: -208,10 грн
324,90 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 2-А
Всього: упаковка (1)
533,00
Економія: -208,10 грн
324,90 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Київ, вул. Кошиця Олександра, 10/21
Всього: упаковка (1)
626,00
Економія: -301,10 грн
324,90 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (1)
533,00
Економія: -208,10 грн
324,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 4
Всього: упаковка (1)
626,00
Економія: -301,10 грн
324,90 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 25-А
Всього: упаковка (2)
626,00
Економія: -301,10 грн
324,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Київ, просп. Голосіївський, 58-А
Всього: упаковка (1)
626,00
Економія: -301,10 грн
324,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
626,00
Економія: -301,10 грн
324,90 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: упаковка (1)
495,45
Економія: -14,86 грн
480,59 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (1)
626,00
Економія: -301,10 грн
324,90 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Всього: упаковка (1)
495,45
Економія: -14,86 грн
480,59 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Київ, просп. Оболонський, 14
Всього: упаковка (1)
533,00
Економія: -208,10 грн
324,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Вишгород, перех. Мазепи Івана / Шолуденка, 13/9
Всього: упаковка (1)
626,00
Економія: -301,10 грн
324,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Київ, просп. Курбаса Леся, 16-А
Всього: упаковка (1)
626,00
Економія: -301,10 грн
324,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Київ, просп. Палладіна Академіка, 16
Всього: упаковка (1)
626,00
Економія: -301,10 грн
324,90 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайськ, вул. Грушевського Михайла, 33/11
Всього: упаковка (1)
533,00
Економія: -208,10 грн
324,90 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 26
Всього: упаковка (1)
626,00
Економія: -301,10 грн
324,90 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чуднів, вул. Житомирська, 14-А
Всього: упаковка (1)
626,00
Економія: -301,10 грн
324,90 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Жмеринка, перех. Хмельницького Богдана / Одеська, 4/1
Всього: упаковка (1)
626,00
Економія: -301,10 грн
324,90 грн