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БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ 2012, розмір 3 "Євро", №1 - Запоріжжя (147925) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 2
Всього: упаковка (1)
818,70 грн
Сідус
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Відчинено Цілодобово
Хмельницький, просп. Миру, 69
Всього: упаковка (1)
714,90 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Звягель, вул. Волі, 12-А
Всього: упаковка (1)
702,70 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гоща, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
702,70 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Стельмаха Володимира, 18-М
Всього: упаковка (1)
877,10 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Бучач, вул. Шухевича, 48
Всього: упаковка (1)
708,80 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременець, вул. Шевченка Тараса, 43
Всього: упаковка (1)
733,30 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, пл. Відродження, 16
Всього: упаковка (1)
739,40 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Козова, вул. Грушевського Михайла, 23
Всього: упаковка (2)
721,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Бандери Степана, 16-А/1
Всього: упаковка (1)
1059,90 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, вул. Галицька, 66
Всього: упаковка (1)
930,30 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Перемишляни, вул. Привокзальна, 1-А
Всього: упаковка (1)
745,50 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 1/200
Всього: упаковка (1)
702,70 грн
Фітоцентр
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горохів, вул. Торгова, 10
Всього: упаковка (1)
930,30 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бібрка, пл. Стрілецька, 2
Всього: упаковка (1)
833,30 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 15
Всього: упаковка (1)
886,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Угорська, 12
Всього: упаковка (1)
702,70 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Ковельська, 73
Всього: упаковка (1)
886,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовква, вул. Запорізька, 1
Всього: упаковка (1)
804,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франкове, пл. Ринок, 34/34-А
Всього: упаковка (1)
684,40 грн