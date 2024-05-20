БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ 2010, розмір 2 бежевий, №1 - Запоріжжя (147918) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кам'янське, просп. Героїв АТО, 13-В
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 35
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лубни, просп. Володимирський, 42/1
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:10
Березань, вул. Привокзальна, 1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 4-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 03 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 93
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 41
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Межова, 18
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 45
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Мостиська, вул. Гайдамацька, 4
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, пл. Шевченка, 24
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом