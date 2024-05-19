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БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ 2010, розмір 2 бежевий, №1 - Львів (147918) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (2)
626,00
Економія: -226,70 грн
399,30 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мостиська, вул. Гайдамацька, 4
Всього: упаковка (1)
626,00
Економія: -226,70 грн
399,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Межова, 18
Всього: упаковка (1)
626,00
Економія: -226,70 грн
399,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 93
Всього: упаковка (1)
626,00
Економія: -226,70 грн
399,30 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 41
Всього: упаковка (1)
626,00
Економія: -226,70 грн
399,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
626,00
Економія: -226,70 грн
399,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
Всього: упаковка (1)
626,00
Економія: -226,70 грн
399,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 4-А
Всього: упаковка (1)
626,00
Економія: -226,70 грн
399,30 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:10
Березань, вул. Привокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
626,00
Економія: -226,70 грн
399,30 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (2)
495,45
Економія: -14,86 грн
480,59 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лубни, просп. Володимирський, 42/1
Всього: упаковка (1)
626,00
Економія: -226,70 грн
399,30 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 35
Всього: упаковка (1)
533,00
Економія: -133,70 грн
399,30 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кам'янське, просп. Героїв АТО, 13-В
Всього: упаковка (1)
533,00
Економія: -133,70 грн
399,30 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Всього: упаковка (1)
626,00
Економія: -226,70 грн
399,30 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
533,00
Економія: -133,70 грн
399,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
Всього: упаковка (1)
382,99
Економія: -72,16 грн
310,83 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, пл. Шевченка, 24
Всього: упаковка (1)
437,30 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом