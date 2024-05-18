Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Подорожник Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:00 Графік роботи Павлоград, вул. Незалежності, 166/1 Всього: упаковка (1) 382,99 Економія: -72,16 грн 310,83 грн Забронювати

Регіональна аптечна мережа руан Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М Всього: упаковка (1) 626,00 Економія: -226,70 грн 399,30 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Дніпро, вул. Робоча, 79-А Всього: упаковка (1) 533,00 Економія: -133,70 грн 399,30 грн Забронювати

Регіональна аптечна мережа руан Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Кам'янське, просп. Героїв АТО, 13-В Всього: упаковка (1) 533,00 Економія: -133,70 грн 399,30 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Лубни, просп. Володимирський, 42/1 Всього: упаковка (1) 626,00 Економія: -226,70 грн 399,30 грн Забронювати

Біла ромашка Детальніше Зачинено Відчиняється о 10:00 Графік роботи Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1 Всього: упаковка (2) 495,45 Економія: -14,86 грн 480,59 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Кривий Ріг, просп. Південний, 35 Всього: упаковка (1) 533,00 Економія: -133,70 грн 399,30 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:10 Графік роботи Березань, вул. Привокзальна, 1 Всього: упаковка (1) 626,00 Економія: -226,70 грн 399,30 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 10:00 Графік роботи Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 4-А Всього: упаковка (1) 626,00 Економія: -226,70 грн 399,30 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:30 Графік роботи Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А Всього: упаковка (1) 626,00 Економія: -226,70 грн 399,30 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Відчинено Зачиняється за 56 хв Графік роботи Київ, вул. Хрещатик, 44 Всього: упаковка (1) 626,00 Економія: -226,70 грн 399,30 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Відчинено Зачиняється за 56 хв Графік роботи Київ, просп. Голосіївський, 93 Всього: упаковка (1) 626,00 Економія: -226,70 грн 399,30 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється за 56 хв Графік роботи Київ, вул. Героїв Дніпра, 41 Всього: упаковка (1) 626,00 Економія: -226,70 грн 399,30 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Відчинено Зачиняється за 56 хв Графік роботи Київ, вул. Межова, 18 Всього: упаковка (1) 626,00 Економія: -226,70 грн 399,30 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Львів, вул. Стрийська, 45 Всього: упаковка (2) 626,00 Економія: -226,70 грн 399,30 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Мостиська, вул. Гайдамацька, 4 Всього: упаковка (1) 626,00 Економія: -226,70 грн 399,30 грн Забронювати

Аптека 3і Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Коломия, пл. Шевченка, 24 Всього: упаковка (1) 437,30 грн