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БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ 2010, розмір 3 бежевий, №1 - Одеса (147902) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 82-Б
Всього: упаковка (1)
533,00
Економія: -156,00 грн
377,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Лебедєва Академіка, 1
Всього: упаковка (1)
626,00
Економія: -249,00 грн
377,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Березань, вул. Привокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
626,00
Економія: -249,00 грн
377,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Кошиця Олександра, 10/21
Всього: упаковка (1)
626,00
Економія: -249,00 грн
377,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 38
Всього: упаковка (1)
626,00
Економія: -249,00 грн
377,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чуднів, вул. Житомирська, 14-А
Всього: упаковка (1)
626,00
Економія: -249,00 грн
377,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Броварський, 17
Всього: упаковка (1)
626,00
Економія: -249,00 грн
377,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Всього: упаковка (1)
626,00
Економія: -249,00 грн
377,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дубно, вул. Кирила і Мефодія, 14
Всього: упаковка (1)
626,00
Економія: -249,00 грн
377,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 25
Всього: упаковка (1)
372,99
Економія: -62,16 грн
310,83 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Любешів, вул. Незалежності, 14
Всього: упаковка (1)
391,99
Економія: -81,16 грн
310,83 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Миколаїв, вул. Шептицького, 15
Всього: упаковка (2)
483,20 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом