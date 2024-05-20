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БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ розмір 2 (114-П) пористий з ребрами жорсткості, №1 - Запоріжжя (139477) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
Всього: упаковка (1)
460,24
Економія: -17,23 грн
443,01 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (1)
472,97
Економія: -21,36 грн
451,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
306,82
Економія: -12,08 грн
294,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
Всього: упаковка (1)
476,45
Економія: -24,84 грн
451,61 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
468,23
Економія: -16,62 грн
451,61 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
469,04
Економія: -17,43 грн
451,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Всього: упаковка (1)
478,57
Економія: -26,96 грн
451,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
Всього: упаковка (1)
313,37
Економія: -37,89 грн
275,48 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
Всього: упаковка (1)
617,35
Економія: -56,45 грн
560,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
Всього: упаковка (1)
477,22
Економія: -25,61 грн
451,61 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Бикова Леоніда, 1
Всього: упаковка (1)
472,38
Економія: -29,37 грн
443,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
Всього: упаковка (1)
627,20
Економія: -58,58 грн
568,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 10
Всього: упаковка (1)
462,19
Економія: -19,18 грн
443,01 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 32
Всього: упаковка (1)
472,07
Економія: -20,46 грн
451,61 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (1)
465,51
Економія: -22,50 грн
443,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лозова, вул. Павлоградська, 48
Всього: упаковка (1)
467,15
Економія: -15,54 грн
451,61 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Лікаря Бончука, 1
Всього: упаковка (1)
457,81
Економія: -14,80 грн
443,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Халаменюка, 14
Всього: упаковка (1)
312,29
Економія: -55,63 грн
256,66 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
462,64
Економія: -19,63 грн
443,01 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Європейська, 21
Всього: упаковка (1)
468,73
Економія: -17,12 грн
451,61 грн