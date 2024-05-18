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БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ розмір 2 (114-П) пористий з ребрами жорсткості, №1 - Харків (139477) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (1)
314,14
Економія: -32,20 грн
281,94 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 179
Всього: упаковка (1)
303,50
Економія: -30,67 грн
272,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 23/1
Всього: упаковка (1)
472,66
Економія: -21,05 грн
451,61 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: упаковка (1)
613,02
Економія: -44,40 грн
568,62 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 2
Всього: упаковка (1)
303,82
Економія: -23,34 грн
280,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лозова, вул. Павлоградська, 48
Всього: упаковка (1)
472,52
Економія: -20,91 грн
451,61 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Європейська, 21
Всього: упаковка (1)
469,76
Економія: -18,15 грн
451,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
Всього: упаковка (1)
481,69
Економія: -30,08 грн
451,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Збройних Сил України, 18
Всього: упаковка (1)
472,43
Економія: -20,82 грн
451,61 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
479,84
Економія: -28,23 грн
451,61 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Лушпи Михайла, 23
Всього: упаковка (1)
474,15
Економія: -22,54 грн
451,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Всього: упаковка (1)
480,33
Економія: -28,72 грн
451,61 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
472,07
Економія: -20,46 грн
451,61 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миргород, вул. Гоголя, 114
Всього: упаковка (1)
482,95
Економія: -31,34 грн
451,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
Всього: упаковка (1)
472,93
Економія: -21,32 грн
451,61 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
465,61
Економія: -14,00 грн
451,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
309,36
Економія: -14,62 грн
294,74 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (1)
476,04
Економія: -24,43 грн
451,61 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
461,84
Економія: -18,83 грн
443,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Халаменюка, 14
Всього: упаковка (1)
313,14
Економія: -56,48 грн
256,66 грн