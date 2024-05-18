БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ розмір 2 (114-П) пористий з ребрами жорсткості, №1 - Харків (139477) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 179
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 23/1
В інших містах:
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 183
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 2
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Лозова, вул. Павлоградська, 48
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Європейська, 21
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Збройних Сил України, 18
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 12
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Лушпи Михайла, 23
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Миргород, вул. Гоголя, 114
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Свободи, 31
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Халаменюка, 14