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БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ 2012, розмір 1 "Євро", бежевий, №1 - Харків (111798) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
Всього: упаковка (1)
841,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (2)
767,80 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
767,80 грн
D.s.
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Відчинено Цілодобово
Хмельницький, вул. Пулюя Івана, 6
Всього: упаковка (3)
808,17 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
664,46 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Свалява, вул. Київська, 8/1
Всього: упаковка (1)
671,10 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Виноградів, вул. Шевченка Тараса, 8-Б
Всього: упаковка (1)
671,10 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Ужгород, вул. Капушанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
617,10 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Андрушівка, вул. Хмельницького Богдана, 30-А
Всього: упаковка (1)
757,70 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Старокостянтинів, вул. Миру, 13/1
Всього: упаковка (1)
690,50 грн
Сідус
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Відчинено Цілодобово
Хмельницький, просп. Миру, 69
Всього: упаковка (1)
714,90 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Борщів, вул. Шевченка, 13-А
Всього: упаковка (1)
721,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременець, вул. Шевченка Тараса, 59
Всього: упаковка (1)
739,40 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Заставна, вул. Незалежності, 111
Всього: упаковка (1)
692,30 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Броди, вул. Золота, 26
Всього: упаковка (1)
672,10 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Козова, вул. Грушевського Михайла, 23
Всього: упаковка (1)
721,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Бандери Степана, 16-А/1
Всього: упаковка (1)
886,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Косів, вул. Небесної Сотні, 26-Б
Всього: упаковка (1)
690,50 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Бібрка, вул. Весела, 1
Всього: упаковка (1)
714,90 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Миколаїв, вул. Шептицького, 26-А
Всього: упаковка (1)
793,50 грн