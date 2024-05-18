БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ розмір 4 (114) з ребрами жорсткості, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (108891) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Пирятин, вул. Соборна, 34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ужгород, вул. Баб'яка, 1-Б
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом