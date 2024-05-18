Всі аптеки України
Медичні виробиТовари для вагітних і годуючих мамТовари для вагітнихБандажі дородовіБАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙЦіни в аптеках

БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ розмір 4 (113) білий, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (108783) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Машівка, вул. Незалежності, 117
Всього: упаковка (1)
667,69 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Лозова, вул. Павлоградська, 37
Всього: упаковка (1)
669,93 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
670,12 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хорол, вул. Незалежності, 76/8
Всього: упаковка (2)
672,67 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
667,32 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
667,93 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
664,79 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
666,58 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
668,82 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (1)
667,43 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (2)
665,67 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Героїв Праці, 9
Всього: упаковка (1)
671,82 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (1)
671,28 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (1)
665,36 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
669,91 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (4)
300,00
Економія: -44,40 грн
255,60 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (1)
638,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Саксаганського, 55
Всього: упаковка (2)
300,00
Економія: -44,40 грн
255,60 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
638,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Жилянська, 107
Всього: упаковка (3)
300,00
Економія: -44,40 грн
255,60 грн