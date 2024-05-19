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БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ розмір 2 (113) бежевий, №1 - Львів (108442) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
650,81
Економія: -67,30 грн
583,51 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
499,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
499,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
499,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
565,22
Економія: -27,07 грн
538,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
637,20
Економія: -74,48 грн
562,72 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
499,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
499,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
499,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
499,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
499,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
603,91
Економія: -66,58 грн
537,33 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
499,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
499,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
593,46
Економія: -38,43 грн
555,03 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
499,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
499,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
499,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бортнянського, 28
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
499,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
597,17
Економія: -54,70 грн
542,47 грн