Всі аптеки України
Медичні виробиТовари для вагітних і годуючих мамТовари для вагітнихБандажі дородовіБАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙЦіни в аптеках

БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ розмір 1 (113) бежевий, №1 - Харків (108383) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
488,70 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
720,11 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
488,70 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
488,70 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
718,63 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
488,70 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
716,74 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
488,70 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
718,17 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
638,39
Економія: -106,60 грн
531,79 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
488,70 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
719,07 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
722,39 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
488,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
488,70 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
488,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (1)
596,09
Економія: -61,04 грн
535,05 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
488,70 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
488,70 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Всього: упаковка (1)
722,18 грн