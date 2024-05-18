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БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ розмір 4 (113), №1 - Харків (106405) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Варва, вул. Миру, 48-В
Всього: упаковка (1)
497,99
Економія: -107,06 грн
390,93 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Березне, вул. Чорновола В'ячеслава, 1
Всього: упаковка (1)
650,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нетішин, просп. Незалежності, 5/2
Всього: упаковка (1)
650,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Хотин, вул. Олімпійська, 68-А
Всього: упаковка (1)
518,99
Економія: -128,06 грн
390,93 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом