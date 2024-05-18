БАНДАЖ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ КОЛІННОЇ ЧАШЕЧКИ НЕОПРЕНОВИЙ розмір 2, чорний, №1 - Харків (779968) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 98
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 53
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лиманка, ж/м Радужний, 16/1
Аптека enter
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом