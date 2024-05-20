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Бандаж для гомілковостопного суглоба розмір 4 (XL) компресійний (409), №1 - Одеса (907740) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
491,11
Економія: -44,36 грн
446,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
П'ятихатки, вул. Олександрійська, 55
Всього: упаковка (1)
497,21
Економія: -45,33 грн
451,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
Всього: упаковка (1)
484,93
Економія: -35,97 грн
448,96 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Батумська, 13
Всього: упаковка (1)
491,63
Економія: -52,78 грн
438,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 40-А
Всього: упаковка (4)
506,94
Економія: -60,91 грн
446,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 218-А
Всього: упаковка (1)
481,18
Економія: -32,52 грн
448,66 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом