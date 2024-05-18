Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Не болей! семья аптек Детальніше Зачинено Графік роботи Дніпро, вул. Батумська, 13 Всього: упаковка (1) 495,65 Економія: -56,80 грн 438,85 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1 Всього: упаковка (1) 474,77 Економія: -25,81 грн 448,96 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи П'ятихатки, вул. Олександрійська, 55 Всього: упаковка (1) 485,17 Економія: -33,29 грн 451,88 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35 Всього: упаковка (1) 478,96 Економія: -32,21 грн 446,75 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Гетьмана Вадима, 40-А Всього: упаковка (4) 497,56 Економія: -51,53 грн 446,03 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 218-А Всього: упаковка (1) 491,57 Економія: -42,91 грн 448,66 грн Забронювати