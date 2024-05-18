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Бандаж для гомілковостопного суглоба розмір 2 (М) компресійний (409), №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (907738) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
Всього: упаковка (1)
474,77
Економія: -25,81 грн
448,96 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (3)
497,65
Економія: -50,29 грн
447,36 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено
Дніпро, вул. Батумська, 13
Всього: упаковка (1)
495,65
Економія: -56,80 грн
438,85 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
П'ятихатки, вул. Олександрійська, 55
Всього: упаковка (1)
485,17
Економія: -33,29 грн
451,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 40-А
Всього: упаковка (2)
497,56
Економія: -51,53 грн
446,03 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
Всього: упаковка (1)
481,53
Економія: -32,56 грн
448,97 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 218-А
Всього: упаковка (1)
491,57
Економія: -42,91 грн
448,66 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом