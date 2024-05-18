Бандаж для гомілковостопного суглоба розмір 3 еластичний (410), бежевий, №1 - Харків (330484) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 29 аптеках
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Молочна, 6
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Харків, пров. Пискунівський, 4-А
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
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Харків, просп. Науки, 27
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Харків, просп. Гагаріна, 167
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Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Аптека низьких цін
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Харків, вул. Старицького, 16
Аптека низьких цін
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Харків, просп. Гагаріна, 179
Аптека низьких цін
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Харків, просп. Байрона, 23/1
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
Аптека низьких цін
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Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Зубенка Владислава, 25-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Слави, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Південнопроектна / Гагаріна, 32/304
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 6
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 74