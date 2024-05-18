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Бандаж для гомілковостопного суглоба розмір 3 еластичний (410), бежевий, №1 - Харків (330484) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
292,96 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
261,79
Економія: -39,77 грн
222,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (1)
259,36
Економія: -26,56 грн
232,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (1)
241,33
Економія: -30,75 грн
210,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (1)
243,82
Економія: -25,56 грн
218,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (1)
246,54
Економія: -35,96 грн
210,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Всього: упаковка (1)
240,02
Економія: -19,89 грн
220,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
265,65
Економія: -35,67 грн
229,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
260,40
Економія: -25,61 грн
234,79 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (1)
265,20
Економія: -27,18 грн
238,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Старицького, 16
Всього: упаковка (1)
242,42
Економія: -39,06 грн
203,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 179
Всього: упаковка (1)
256,94
Економія: -25,96 грн
230,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 23/1
Всього: упаковка (1)
260,03
Економія: -36,42 грн
223,61 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
Всього: упаковка (1)
248,08
Економія: -30,98 грн
217,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
Всього: упаковка (1)
240,46
Економія: -27,09 грн
213,37 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Зубенка Владислава, 25-А
Всього: упаковка (1)
292,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Слави, 1
Всього: упаковка (1)
265,20
Економія: -30,41 грн
234,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Південнопроектна / Гагаріна, 32/304
Всього: упаковка (1)
257,24
Економія: -36,96 грн
220,28 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 6
Всього: упаковка (1)
219,67
Економія: -34,25 грн
185,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 74
Всього: упаковка (1)
243,10
Економія: -39,74 грн
203,36 грн