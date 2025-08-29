Київ
Про товар
Ціни
Контейнер пластиковий для лікарських засобів Пілюля
Контейнер пластиковий для лікарських засобів Пілюля
Запоріжжя
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 66 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
Забрати 01.09 після 12:00
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
Забрати 01.09 після 14:00
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" 7 дней №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
196,40
грн
Забронювати
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" 7 дней №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
229,70
грн
Забронювати
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" 7 дней №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
237,60
грн
Забронювати
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" 7 дней №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
371,10
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
Забрати 01.09 після 12:00
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
152,00
Економія при броні:
-13,00 грн
139,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
Забрати 01.09 після 12:00
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
Забрати 01.09 після 12:00
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
169,60
грн
Забронювати
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" 7 дней №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
216,90
грн
Забронювати
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" 7 дней №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
364,10
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
Забрати 01.09 після 12:00
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
Забрати 01.09 після 12:00
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
Забрати 01.09 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
Забрати 01.09 після 12:00
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
Забрати 01.09 після 12:00
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
3.5 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
Забрати 01.09 після 12:00
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
3.6 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
Забрати 01.09 після 15:00
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
Забрати 01.09 після 20:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
Забрати 01.09 після 12:00
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
Забрати 01.09 після 12:00
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
Забрати 01.09 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
Забрати 01.09 після 12:00
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню