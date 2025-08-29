Київ
Контейнер пластиковий для лікарських засобів Пілюля
Вінниця
(адресу не вказано)
Доступно в 44 аптеках у Вінниця
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
02.09 після 16:00
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
169,60
грн

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" 7 дней №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
215,10
грн

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" 7 дней №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
225,40
грн

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" 7 дней №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
237,60
грн

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" 7 дней №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
406,50
грн

Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
02.09 після 16:00
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
02.09 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
02.09 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
02.09 після 15:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
02.09 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
Забрати 02.09 після 16:00
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
154,90
грн

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" 7 дней №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
196,40
грн

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" 7 дней №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
229,70
грн

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" 7 дней №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
237,60
грн

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" 7 дней №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
406,50
грн

Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
02.09 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
02.09 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
02.09 після 15:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
02.09 після 15:00
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
02.09 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 7-А
1.6 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
02.09 після 15:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 36
1.7 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
02.09 після 15:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
02.09 після 17:00
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
1.9 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
226,20
грн

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" 7 дней №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
291,70
грн

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" 7 дней №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
316,80
грн

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" 7 дней №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
479,40
грн

Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
2.1 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
02.09 після 17:00
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Волошкова, 7
2.1 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
02.09 після 15:00
