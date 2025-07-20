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Контейнер пластиковий для лікарських засобів Пілюля
Контейнер пластиковий для лікарських засобів Пілюля
Харків
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Доступно в 102 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
Забрати 22.07 після 19:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
Забрати 22.07 після 18:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
Забрати 22.07 після 18:00
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
169,60
грн
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КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" 7 дней №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
215,10
грн
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КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" 7 дней №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
216,90
грн
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КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" 7 дней №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
371,10
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
Забрати 22.07 після 16:00
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
Забрати 22.07 після 19:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
Забрати 22.07 після 19:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
Забрати 22.07 після 20:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
Забрати 22.07 після 18:00
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
Забрати 22.07 після 18:00
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
Забрати 22.07 після 18:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
Забрати 22.07 після 20:00
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
Забрати 22.07 після 18:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
Забрати 22.07 після 19:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
Забрати 22.07 після 19:00
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
Забрати 22.07 після 19:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
Забрати 22.07 після 17:00
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
Забрати 22.07 після 19:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
4.3 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
Забрати 22.07 після 20:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 27
4.4 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
Забрати 22.07 після 20:00
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