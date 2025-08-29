Київ
Контейнер пластиковий для лікарських засобів Пілюля
Контейнер пластиковий для лікарських засобів Пілюля
Чернігів
(адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
Забрати 01.09 після 15:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
Забрати 01.09 після 17:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
Забрати 01.09 після 17:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
Забрати 01.09 після 17:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
Забрати 01.09 після 18:00
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
169,60
грн
Забронювати
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" 7 дней №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
186,50
грн
Забронювати
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" 7 дней №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
216,90
грн
Забронювати
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" 7 дней №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
229,70
грн
Забронювати
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" 7 дней №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
406,50
грн
Забронювати
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
Забрати 01.09 після 14:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
Забрати 01.09 після 18:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
Забрати 01.09 після 14:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
Забрати 01.09 після 17:00
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
Забрати 01.09 після 18:00
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
Забрати 01.09 після 19:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
Забрати 01.09 після 19:00
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
169,60
грн
Забронювати
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" 7 дней №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
182,90
грн
Забронювати
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" 7 дней №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
216,90
грн
Забронювати
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" 7 дней №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
218,80
грн
Забронювати
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" 7 дней №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
364,10
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 51
1.8 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
Забрати 01.09 після 17:00
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
226,20
грн
Забронювати
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" 7 дней №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
286,90
грн
Забронювати
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" 7 дней №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
306,30
грн
Забронювати
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" 7 дней №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
316,80
грн
Забронювати
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" 7 дней №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
525,10
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
Забрати 01.09 після 16:00
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Тероборони, 4
2.3 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
Забрати 01.09 після 19:00
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 161
2.5 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
158,50
грн
Забрати 01.09 після 18:00
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" на 1 день №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
169,60
грн
Забронювати
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" 7 дней №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
215,10
грн
Забронювати
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" 7 дней №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
229,70
грн
Забронювати
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" 7 дней №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
237,60
грн
Забронювати
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ-ТАБЛЕТНИЦЯ "ПІЛЮЛЯ" 7 дней №1
Ningbo Suntem Industry & Trading Co., Ltd.
406,50
грн
Забронювати
Показати більше
