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Бандаж при пупковій грижі 5051 розмір XXXL/XXXXL, люкс, №1 - Запоріжжя (169484) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 23
Всього: упаковка (1)
858,78
Економія: -123,88 грн
734,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
870,83
Економія: -70,05 грн
800,78 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 19
Всього: упаковка (1)
757,33
Економія: -78,03 грн
679,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Маршака, 6
Всього: упаковка (1)
652,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А
Всього: упаковка (1)
861,22
Економія: -95,54 грн
765,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
888,55
Економія: -80,24 грн
808,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Нові Санжари, вул. Незалежності, 35/14
Всього: упаковка (1)
691,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Олександрія, вул. Поштова, 53
Всього: упаковка (1)
691,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 11
Всього: упаковка (1)
773,08
Економія: -92,91 грн
680,17 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 4-й, 5
Всього: упаковка (1)
637,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 49-Б
Всього: упаковка (1)
676,22 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 108-Б
Всього: упаковка (1)
676,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 63
Всього: упаковка (2)
637,93 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чутове, вул. Полтавський Шлях, 106
Всього: упаковка (1)
579,94 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-М
Всього: упаковка (1)
675,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Ізюм, вул. Старопоштова, 16
Всього: упаковка (1)
637,93 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 2
Всього: упаковка (1)
637,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
880,56
Економія: -97,74 грн
782,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
Всього: упаковка (2)
753,48
Економія: -76,27 грн
677,21 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Всього: упаковка (1)
691,90 грн