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Бандаж при пупковій грижі 5051 розмір XXXL/XXXXL, люкс, №1 - Львів (169484) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 10
Всього: упаковка (1)
637,93 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мостиська, вул. Гайдамацька, 12
Всього: упаковка (1)
522,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 3
Всього: упаковка (1)
761,99
Економія: -102,89 грн
659,10 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 28
Всього: упаковка (1)
776,48 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Самбір, вул. Лемківська, 28/1
Всього: упаковка (1)
637,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Мазепи, 1
Всього: упаковка (1)
787,60
Економія: -63,10 грн
724,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Валова, 46
Всього: упаковка (1)
726,15
Економія: -45,85 грн
680,30 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Борислав, вул. Потік, 12
Всього: упаковка (1)
798,62
Економія: -9,63 грн
788,99 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Галич, вул. Коновальця, 13
Всього: упаковка (1)
798,04 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, вул. Стуса Василя, 9
Всього: упаковка (1)
493,27 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 20
Всього: упаковка (1)
797,17 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Ковельська, 51
Всього: упаковка (1)
691,90 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Богородчани, вул. Шевченка Тараса, 46-А
Всього: упаковка (1)
773,72
Економія: -4,28 грн
769,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Збараж, вул. Січових Стрільців, 1-Г
Всього: упаковка (1)
676,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тлумач, вул. Макуха, 7-А
Всього: упаковка (1)
786,86
Економія: -69,04 грн
717,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Київська, 10
Всього: упаковка (1)
637,93 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 135
Всього: упаковка (1)
614,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Заліщики, вул. Маковея, 40
Всього: упаковка (1)
579,94 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
Всього: упаковка (1)
570,00
Економія: -17,10 грн
552,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/2-А
Всього: упаковка (1)
676,30 грн