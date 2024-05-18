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Бандаж при пупковій грижі 5051 розмір XXXL/XXXXL, люкс, №1 - Харків (169484) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
761,18
Економія: -82,37 грн
678,81 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Всього: упаковка (1)
691,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
732,33
Економія: -52,25 грн
680,08 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (1)
885,16
Економія: -109,86 грн
775,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 160
Всього: упаковка (1)
734,52
Економія: -58,17 грн
676,35 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дергачі, перех. Сумський шлях / Золочівський шлях, 1/2
Всього: упаковка (1)
652,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 2
Всього: упаковка (1)
637,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
Всього: упаковка (2)
750,23
Економія: -73,02 грн
677,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
Всього: упаковка (1)
874,47
Економія: -102,51 грн
771,96 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 4-й, 5
Всього: упаковка (1)
637,93 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чутове, вул. Полтавський Шлях, 106
Всього: упаковка (1)
579,94 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 2
Всього: упаковка (1)
843,83
Економія: -64,83 грн
779,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Охтирка, пл. Успенська, 3
Всього: упаковка (1)
691,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тростянець, вул. Благовіщенська, 8
Всього: упаковка (1)
866,49
Економія: -83,90 грн
782,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Ізюм, вул. Старопоштова, 16
Всього: упаковка (1)
637,93 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лебедин, вул. Михайлівська, 25-А
Всього: упаковка (1)
770,99
Економія: -111,89 грн
659,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Суми, вул. Скоропадського Павла Гетьмана, 26
Всього: упаковка (1)
579,94 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Суми, вул. Шевченка, 17
Всього: упаковка (1)
691,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Нові Санжари, вул. Незалежності, 35/14
Всього: упаковка (1)
691,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 19
Всього: упаковка (1)
779,65
Економія: -100,35 грн
679,30 грн