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Бандаж при пупковій грижі 5051 розмір XXXL/XXXXL, люкс, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (169484) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
868,32
Економія: -67,54 грн
800,78 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 19
Всього: упаковка (1)
779,65
Економія: -100,35 грн
679,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 23
Всього: упаковка (1)
864,41
Економія: -129,51 грн
734,90 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Маршака, 6
Всього: упаковка (1)
652,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Нові Санжари, вул. Незалежності, 35/14
Всього: упаковка (1)
691,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А
Всього: упаковка (1)
870,83
Економія: -105,15 грн
765,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 11
Всього: упаковка (1)
769,02
Економія: -88,85 грн
680,17 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 49-Б
Всього: упаковка (1)
676,22 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, вул. Поштова, 53
Всього: упаковка (1)
691,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайський, м-н 4-й, 5
Всього: упаковка (1)
637,93 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чутове, вул. Полтавський Шлях, 106
Всього: упаковка (1)
579,94 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 108-Б
Всього: упаковка (1)
676,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 63
Всього: упаковка (2)
637,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
866,57
Економія: -58,26 грн
808,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-М
Всього: упаковка (1)
675,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 18:30
Ізюм, вул. Старопоштова, 16
Всього: упаковка (1)
637,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
761,18
Економія: -82,37 грн
678,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
Всього: упаковка (1)
874,47
Економія: -102,51 грн
771,96 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Всього: упаковка (1)
691,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
732,33
Економія: -52,25 грн
680,08 грн