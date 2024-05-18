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Бандаж при пупковій грижі 5051 розмір XL/XXL, люкс, №1 - Харків (169482) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 62 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
694,84 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
698,16 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
700,94 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
740,39 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
698,43 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (1)
697,53 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
790,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
766,73 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
694,04 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (1)
764,41 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
749,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (1)
691,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
771,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (1)
701,99 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, вул. Москалівська, 106
Всього: упаковка (1)
694,76 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Всього: упаковка (1)
697,18 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Всього: упаковка (1)
700,42 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (1)
695,72 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
697,48 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (1)
652,70 грн