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Бандаж при пупковій грижі 5051 розмір XL/XXL, люкс, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (169482) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (1)
785,99
Економія: -120,24 грн
665,75 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
848,24
Економія: -65,98 грн
782,26 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
698,69 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 99
Всього: упаковка (1)
661,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Космічна, 27-Л
Всього: упаковка (1)
786,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Миру, 63-А
Всього: упаковка (1)
845,96
Економія: -74,31 грн
771,65 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Столєтова, 1
Всього: упаковка (1)
676,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 23
Всього: упаковка (1)
884,87
Економія: -132,57 грн
752,30 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-А
Всього: упаковка (1)
702,14 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Аношкіна, 144
Всього: упаковка (1)
773,26 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 35-Д
Всього: упаковка (1)
777,00
Економія: -137,00 грн
640,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 59-И
Всього: упаковка (1)
693,81 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 1-А
Всього: упаковка (1)
579,94 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Петриківка, просп. Калнишевського Петра, 18
Всього: упаковка (1)
676,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Синельникове, вул. Садова, 1-А
Всього: упаковка (1)
769,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Магдалинівка, вул. Незалежності, 2-Б
Всього: упаковка (1)
820,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Царичанка, вул. Центральна, 118-З
Всього: упаковка (1)
737,97 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Царичанка, вул. Центральна, 109-А
Всього: упаковка (1)
691,90 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
795,00
Економія: -163,00 грн
632,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
Всього: упаковка (1)
857,80
Економія: -75,54 грн
782,26 грн