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Бандаж при пупковій грижі 5051 розмір M/L, люкс, №1 - Запоріжжя (169481) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
785,66
Економія: -28,76 грн
756,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (1)
731,99
Економія: -66,24 грн
665,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (1)
702,88 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
676,22 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (1)
652,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
Всього: упаковка (1)
676,22 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
Всього: упаковка (1)
814,80
Економія: -96,42 грн
718,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 17
Всього: упаковка (1)
652,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (1)
691,86 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
Всього: упаковка (1)
734,99
Економія: -69,24 грн
665,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (2)
594,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
493,27 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
Всього: упаковка (1)
676,21 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Вільнянськ, пров. Торговий, 17
Всього: упаковка (1)
804,99
Економія: -139,24 грн
665,75 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Синельникове, вул. Миру, 52
Всього: упаковка (1)
706,95 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Синельникове, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
751,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Синельникове, вул. Садова, 1-А
Всього: упаковка (1)
774,97 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
Всього: упаковка (1)
614,74 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Всього: упаковка (1)
676,22 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 45-Д
Всього: упаковка (1)
676,21 грн