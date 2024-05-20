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Бандаж при пупковій грижі 5051 розмір M/L, люкс, №1 - Львів (169481) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Swiss pharmacy
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
743,84 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
767,99
Економія: -102,24 грн
665,75 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
815,99
Економія: -150,24 грн
665,75 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
848,99
Економія: -183,24 грн
665,75 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
676,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (1)
801,99
Економія: -136,24 грн
665,75 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Зелена, 147
Всього: упаковка (1)
811,46 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (1)
771,54
Економія: -94,44 грн
677,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 364
Всього: упаковка (2)
770,99
Економія: -105,24 грн
665,75 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, просп. Червоної Калини, 109
Всього: упаковка (2)
676,22 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Жовква, вул. Львівська, 22
Всього: упаковка (1)
783,99
Економія: -118,24 грн
665,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 10
Всього: упаковка (1)
579,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
691,58 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
Всього: упаковка (1)
764,99
Економія: -99,24 грн
665,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
771,17 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Сокальська, 6
Всього: упаковка (1)
695,30 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 28
Всього: упаковка (1)
779,93
Економія: -3,42 грн
776,51 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 18-А
Всього: упаковка (1)
697,72 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Всього: упаковка (1)
676,22 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дрогобич, пл. Ринок, 31
Всього: упаковка (1)
783,99
Економія: -118,24 грн
665,75 грн