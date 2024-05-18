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Бандаж при пупковій грижі 5051 розмір M/L, люкс, №1 - Харків (169481) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 68 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
696,31 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
696,08 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
773,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
697,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
733,73 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
701,32 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (1)
649,44 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
598,19 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
764,45 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
597,53 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (1)
766,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
612,01 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
743,84 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
584,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (1)
493,27 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
699,45 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (3)
699,86 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
696,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Всього: упаковка (1)
703,55 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Всього: упаковка (1)
697,62 грн