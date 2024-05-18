Бандаж при пупковій грижі 5051 розмір M/L, люкс, №1 - Харків (169481) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 68 аптеках
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
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Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
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Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Харків, пл. Конституції, 1
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Харків, вул. Молочна, 6
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Харків, вул. Сумська, 23/34
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Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека низькі ціни №1
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Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
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Харків, просп. Героїв Харкова, 137
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Харків, пл. Свободи, 8
Мед-сервіс
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Харків, вул. Сумська, 69
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Харків, просп. Гагаріна, 72
Бажаємо здоров'я
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Харків, просп. Гагаріна, 84
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Харків, просп. Науки, 9
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Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
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Харків, вул. Космічна, 25
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Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
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Харків, просп. Героїв Харкова, 195