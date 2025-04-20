Трубка ендотрахеальна Медікеа
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 6,0 №1
Допомога-I
36,71
Економія при броні: -1,29 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
8.3 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 6,0 №1
Допомога-I
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 6,5 №1
Допомога-I
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
В містах поряд
Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Дніпро, бульв. Слави, 28
62.4 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
67.5 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
47,27
Економія при броні: -2,05 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
68.8 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
69.3 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 3,5 №1
Допомога-I
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
72.0 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 6,0 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Дніпро, вул. Калинова, 14
73.6 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 4,0 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-А
75.3 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Героїв України, 6-Б
81.7 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Покров, вул. Героїв України, 4/4
81.7 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
40,60
Економія при броні: -1,79 грн
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
40,76
Економія при броні: -1,81 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Покров, вул. Центральна, 38
82.0 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 6,0 №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Покров, вул. Центральна, 32/3
82.1 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 49
110.5 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 6,0 №1
Допомога-I
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
118.0 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 6,0 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 26
127.3 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
129.7 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 6,0 №1
Допомога-I
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
131.4 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 42
151.7 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
38,00
Економія при броні: -1,00 грн