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Трубка ендотрахеальна Медікеа
Трубка ендотрахеальна Медікеа
Вінниця
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Чумацький шлях, 2
58.4 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
35,31
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 110
67.5 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
65,30
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Здоров'я, 2/40
74.2 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
39,20
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ладижин, вул. Будівельників, 17-А
81.7 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
39,20
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Нова Ушиця, вул. Захисників України, 47-А
100.1 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
34,93
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
109.8 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
47,68
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Мазепи Гетьмана, 33
109.8 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
35,31
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 17/1
110.1 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
35,31
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 17/1
110.1 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
39,20
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Старокостянтинів, вул. Захисників України, 47
110.1 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,5 №1
Допомога-I
28,75
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Хмельницький, пров. Проскурівський, 1/1
110.2 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
35,15
грн
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ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,5 №1
Допомога-I
40,80
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42
110.3 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
39,40
Економія при броні:
-0,20 грн
39,20
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
111.4 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
22,70
грн
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ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
26,60
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
112.0 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 4,5 №1
Допомога-I
28,18
грн
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D.s.
Відчинено
Цілодобово
Хмельницький, вул. Пулюя Івана, 6
112.7 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,5 №1
Допомога-I
93,15
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Шевченка, 12
113.0 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
38,40
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Університетська, 63/9
113.1 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
73,74
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 67
113.1 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
65,24
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 78
131.6 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
35,21
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 7
137.1 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
28,70
грн
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ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
37,50
грн
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