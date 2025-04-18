Трубка ендотрахеальна Медікеа
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 59 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
3.6 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 124
11.5 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чорноморськ, вул. Шума Віталія, 13-Б
20.8 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 30/194-Н
21.3 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Білгород-Дністровський, вул. Героїв України, 12-А
42.2 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сарата, вул. Соборна, 8-А
94.2 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 33-Е
153.6 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Болград, вул. Ізмаїльська, 61-А
182.7 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 42
229.3 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
38,00
Економія при броні: -1,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Кропивницький, вул. Преображенська, 84
253.9 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Умань, вул. Небесної Сотні, 7
254.2 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
254.6 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 6,0 №1
Допомога-I
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
259.4 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
264.8 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 6,0 №1
Допомога-I
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новомиргород, перех. Соборности / Поповкина, 110/33
266.5 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новомиргород, вул. Гурічева Андрія, 50
266.7 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ладижин, вул. Будівельників, 17-А
267.8 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 26
272.4 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I