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Трубка ендотрахеальна Медікеа
Трубка ендотрахеальна Медікеа
Миколаїв
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
107.8 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
35,31
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
108.3 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
63,51
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
110.0 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
37,70
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 124
112.0 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
35,91
грн
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Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 33-Е
116.5 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
65,24
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 42
121.3 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
38,00
Економія при броні:
-1,00 грн
37,00
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 30/194-Н
124.0 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
63,56
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чорноморськ, вул. Шума Віталія, 13-Б
124.2 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
36,12
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
144.2 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 6,0 №1
Допомога-I
19,60
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Білгород-Дністровський, вул. Героїв України, 12-А
150.1 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
35,42
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
152.5 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
38,00
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
158.4 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 6,0 №1
Допомога-I
19,60
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 26
166.5 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
73,79
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 32/3
179.4 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
34,51
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 38
179.5 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 6,0 №1
Допомога-I
20,40
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Героїв України, 4/4
179.8 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
40,44
Економія при броні:
-1,63 грн
38,81
грн
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ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
40,59
Економія при броні:
-1,64 грн
38,95
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Покров, вул. Героїв України, 6-Б
179.8 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
39,40
Економія при броні:
-0,20 грн
39,20
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сарата, вул. Соборна, 8-А
204.5 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
73,16
грн
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ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
73,86
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новомиргород, перех. Соборности / Поповкина, 110/33
208.1 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
39,20
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новомиргород, вул. Гурічева Андрія, 50
208.2 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
39,20
грн
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