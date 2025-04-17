Київ
Трубка ендотрахеальна Медікеа

Трубка ендотрахеальна Медікеа

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 14 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
67,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
65,00 грн
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
65,00 грн
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
65,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
49,37 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Іллінська, 3/7
1.6 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
57,80
Економія при броні: -18,65 грн
39,15 грн
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
63,00
Економія при броні: -19,93 грн
43,07 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
1.7 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
53,50
Економія при броні: -16,21 грн
37,29 грн
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
55,10
Економія при броні: -17,81 грн
37,29 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 44/22
2.5 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
35,91 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
35,32 грн
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
65,00 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
2.8 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
57,20
Економія при броні: -18,05 грн
39,15 грн
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 4,0 №1
Допомога-I
57,20
Економія при броні: -18,05 грн
39,15 грн
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 6,5 №1
Допомога-I
55,10
Економія при броні: -15,95 грн
39,15 грн
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 3,0 №1
Допомога-I
55,10
Економія при броні: -15,95 грн
39,15 грн
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
57,80
Економія при броні: -18,65 грн
39,15 грн
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 5 №1
Допомога-I
63,00
Економія при броні: -19,93 грн
43,07 грн
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 5,5 №1
Допомога-I
63,00
Економія при броні: -19,93 грн
43,07 грн
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 4,5 №1
Допомога-I
63,00
Економія при броні: -16,92 грн
46,08 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
3.1 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 6,5 №1
Допомога-I
55,10
Економія при броні: -15,95 грн
39,15 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
4.0 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
75,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
4.2 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
44,14 грн
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 6,5 №1
Допомога-I
63,16 грн
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
75,36 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 4
4.2 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
38,20 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
4.2 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 6,5 №1
Допомога-I
40,20
Економія при броні: -14,54 грн
25,66 грн
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 6,0 №1
Допомога-I
55,10
Економія при броні: -17,81 грн
37,29 грн
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 5,5 №1
Допомога-I
55,10
Економія при броні: -17,81 грн
37,29 грн
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
55,10
Економія при броні: -17,81 грн
37,29 грн
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 4,0 №1
Допомога-I
53,50
Економія при броні: -16,21 грн
37,29 грн
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
57,20
Економія при броні: -18,05 грн
39,15 грн
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
4.3 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
43,46 грн
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 6,5 №1
Допомога-I
65,31 грн
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
75,68 грн
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
75,83 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
4.4 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 6,5 №1
Допомога-I
63,17 грн
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
65,61 грн
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 5,0 №1
Допомога-I
69,50 грн
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
75,09 грн
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
75,31 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
4.4 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
21,70 грн
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
22,90 грн
Дешево
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 1
4.5 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
63,42 грн
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 6,5 №1
Допомога-I
63,64 грн
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
75,14 грн
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
75,73 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
6.9 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
63,56 грн
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
63,59 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
7.2 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 5 №1
Допомога-I
35,80
Економія при броні: -12,44 грн
23,36 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Північна, 46
8.3 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
21,70 грн
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