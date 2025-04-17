Трубка ендотрахеальна Медікеа
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Іллінська, 3/7
1.6 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
57,80
Економія при броні: -18,65 грн
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
63,00
Економія при броні: -19,93 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
1.7 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
53,50
Економія при броні: -16,21 грн
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
55,10
Економія при броні: -17,81 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 44/22
2.5 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
2.8 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
57,20
Економія при броні: -18,05 грн
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 4,0 №1
Допомога-I
57,20
Економія при броні: -18,05 грн
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 6,5 №1
Допомога-I
55,10
Економія при броні: -15,95 грн
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 3,0 №1
Допомога-I
55,10
Економія при броні: -15,95 грн
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
57,80
Економія при броні: -18,65 грн
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 5 №1
Допомога-I
63,00
Економія при броні: -19,93 грн
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 5,5 №1
Допомога-I
63,00
Економія при броні: -19,93 грн
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 4,5 №1
Допомога-I
63,00
Економія при броні: -16,92 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
3.1 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 6,5 №1
Допомога-I
55,10
Економія при броні: -15,95 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
4.0 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
4.2 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 6,5 №1
Допомога-I
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 4
4.2 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
4.2 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 6,5 №1
Допомога-I
40,20
Економія при броні: -14,54 грн
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 6,0 №1
Допомога-I
55,10
Економія при броні: -17,81 грн
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 5,5 №1
Допомога-I
55,10
Економія при броні: -17,81 грн
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
55,10
Економія при броні: -17,81 грн
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 4,0 №1
Допомога-I
53,50
Економія при броні: -16,21 грн
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
57,20
Економія при броні: -18,05 грн
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
4.3 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 6,5 №1
Допомога-I
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
4.4 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 6,5 №1
Допомога-I
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 5,0 №1
Допомога-I
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
4.4 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
Дешево
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 1
4.5 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 6,5 №1
Допомога-I
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
6.9 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
7.2 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 5 №1
Допомога-I
35,80
Економія при броні: -12,44 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Північна, 46
8.3 км
ТРУБКА ЕНДОТРАХЕАЛЬНА MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I