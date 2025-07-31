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Комплект покриттів акушерський №3
Комплект покриттів акушерський №3
Запоріжжя
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
251.8 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №3 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
48,00
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
251.8 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №3 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
81,90
грн
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Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-Г
255.5 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №3 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
82,00
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
368.8 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №3 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
67,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
435.4 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №3 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
65,40
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
447.4 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №3 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
84,10
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Буча, вул. Героїв Майдану, 10
468.4 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №3 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
101,13
Економія при броні:
-4,71 грн
96,42
грн
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