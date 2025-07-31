Київ
Комплект покриттів акушерський №3

Комплект покриттів акушерський №3

Вінниця (адресу не вказано)
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Буча, вул. Героїв Майдану, 10
191.2 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №3 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
101,13
Економія при броні: -4,71 грн
96,42 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
195.4 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №3 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
84,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
200.3 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №3 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
65,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
349.7 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №3 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
67,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
564.6 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №3 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
81,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
564.7 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №3 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
48,00 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-Г
565.0 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №3 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
82,00 грн
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