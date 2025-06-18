Комплект покриттів акушерський №3
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Одеса
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
3.6 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №3 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Смоліне, вул. Козакова, 17-Д
239.9 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №3 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
93,40
Економія при броні: -3,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
435.5 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №3 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
441.1 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №3 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Буча, вул. Героїв Майдану, 10
453.4 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №3 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
72,32
Економія при броні: -2,77 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
567.5 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №3 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Аптека 9-1-1
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
567.6 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №3 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-Г
570.1 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №3 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, вул. Стуса Василя, 2
671.4 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №3 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
74,72
Економія при броні: -0,02 грн
Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
435.1 км
КОМПЛЕКТ ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №3 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс